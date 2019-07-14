توقيف 5 إرهابين بباتنة كانوا يخططون لتنفيذ هجمات ضد المتظاهرين

تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني بباتنة من توقيف 5 ارهابيين غير مبحوث عنهم كانوا يخططون لتنفيذ هجمات إرهابية تستهدف المتظاهرين عبر مناطق مختلفة من الوطن وذلك باستعمال عبوات متفجرة، حسب ما أفاد به اليوم الأحد بيان لوزارة الدفاع الوطني.

و أوضح المصدر ذاته "في إطار مكافحة الإرهاب وتبعا للعمليات التي مكنت من توقيف خمس عناصر دعم للجماعات الإرهابية بباتنة/ن.ع.5 من طرف مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني خلال الفترة من 03 إلى 07 جويلية 2019، وبعد تحقيقات معمقة تبين بأن الأمر يتعلق بإرهابيين غير مبحوث عنهم كانوا يخططون لتنفيذ هجمات إرهابية تستهدف المتظاهرين السلميين عبر مناطق مختلفة من الوطن، وذلك باستعمال عبوات متفجرة"، مشيرا إلى أن الأمر بكل من "ع.وائل" و"ب. أيمن" و"م. خالد" و"م ساعد" و"م. عبد الرحمان".

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع حرس الحدود، أمس السبت خلال عمليات متفرقة بكل من جانت/ن.ع.4 وعين قزام وبرج باجي مختار/ن.ع.6، "(21) منقبا عن الذهب وحجزت (16) مولدا كهربائيا و(08) مطارق ضغط و(05) أجهزة للكشف عن المعادن و(20) كبسولة كهربائية و(10) أمتار من الفتيل الصاعق، بالإضافة إلى (28) قنطار من خليط الحجارة وخام الذهب وثلاث (03) شاحنات ومركبتين (02) رباعيتي الدفع".

في سياق متصل، "ضبط حرس السواحل، ببني صاف، ولاية عين تموشنت/ن.ع.2، (30) كيلوغرام من الكيف المعالج، فيما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني، إثر عمليات منفصلة بكل من ورقلة/ن.ع.4 وبشار/ن.ع.3 وتمنراست/ن.ع.6، تاجري (02) مخدرات وحجزت (2،9) كيلوغرام من الكيف المعالج و(31319) قرص مهلوس".

من جهة أخرى، "أحبط حرس السواحل بكل من سكيكدة والقالة/ن.ع.5، محاولتي هجرة غير شرعية لـ (23) شخصا كانوا على متن قاربين تقليديي الصنع، فيما تم توقيف (24) مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة بتلمسان/ن.ع.2