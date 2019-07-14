مخطط خاص لتعزيز الأمن بالساحات العمومية بمناسبة البث المباشر لمباراة نصف النهائي لكأس أمم إفريقيا

وضعت المديرية العامة للأمن الوطني خطة أمنية، لتعزيز الأمن بالساحات العمومية، و ذلك بمناسبة البث المباشر لمباراة نصف نهائي كأس أمم إفريقيا، المقررة مساء اليوم الأحد، بين الفريق الوطني ونظيره النيجيري.

و أوضح ذات البيان ان "الخطة الأمنية المسطرة بهذه المناسبة تضمنت تأمين نقاط البث في الأماكن العمومية بتسخير تشكيلات أمنية على مسار الطرق والشوارع المؤدية إليها والسهر على ضمان الانسيابية المرورية بحيث تتكفل دوريات راكبة وراجلة لقوات الشرطة بضمان أمن المناصرين وتوفير الجو الملائم لمتابعة المقابلة".

و يذكر ان المقابلة التي سيتم بثها مباشرة عبر عديد الساحات والأماكن العمومية، و من المنتظر أن تعرف توافدا واسعا لأنصار الفريق الوطني.

و في هذا الصدد تدعو المديرية العامة للأمن الوطني كافة المناصرين في الأماكن العمومية ومستعملي الطريق العام إلى الالتزام بقواعد قانون المرور وانتهاج السياقة الآمنة والسليمة واضعة الرقم الأخضر 1548 ومختلف الدعائم الاتصالية للأمن الوطني للتبليغ و التواصل تحت التصرف.