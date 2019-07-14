خبراء اقتصاديون يرحبون بقرار تجميد التمويل غير التقليدي ويدعون الى إصلاحات مالية عاجلة

أكد خبراء اقتصاديون وماليون نجاعة تجميد قرار التمويل غير التقليدي، داعين الى ضرورة اعتماد اليات اقتصادية أخرى لتمويل الاقتصاد، عبر إصلاح المنظومة البنكية وتشجيع الاستثمارات في شتى القطاعات.

وقال الخبير المالي بن يحيى فريد في تصريح للقناة الأولى الإذاعية بأن تجميد التمويل غير التقليدي قرار صائب، مضيفا أنه يصب في اطار حماية الاقتصاد، داعيا الى توفير بدائل جديدة للوقاية من التضخم.

وحول البدائل الممكنة لحماية الاقتصاد الوطني اقترح الخبير رضا حمراني سن قوانين تشجيعية لاستعادة السيولة المالية الموجودة عند الخواص، وذلك باعطاء امتيازات وزيادة الارباح بحيث تصبح أكثر من نسبة التضخم، اضافة الى ضرورة ترشيد الواردات، والاستثمار في قطاع الفلاحة والسياحة والقطاع الصناعي .

المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية