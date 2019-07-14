المحكمة العليا : إيداع يوسف يوسفي الحبس المؤقت

أصدر المستشار المحقق بالمحكمة العليا هذا الأحد بالجزائر العاصمة، أمرا بإيداع الوزير الأسبق للصناعة والمناجم يوسف يوسفي رهن الحبس المؤقت، في إطار التحقيق معه في قضية رجل الأعمال محي الدين طحكوت، حسب ما أفاد به بيان لذات الهيئة.

وجاء في البيان أنه و"في إطار التحقيق المفتوح على مستوى المحكمة العليا، تم اليوم 2019.07.14 الاستماع من طرف المستشار المحقق إلى يوسف يوسفي في قضية محي الدين طحكوت".

ويتابع المعني بجنح "منح عمدا للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية "و"إساءة استغلال الوظيفة عمدا من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القوانين والتنظيمات"و"تعارض المصالح" وكذا"الرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية"و"تبديد أموال عمومية"، يوضح البيان.

وتبعا لذلك،"أصدر المستشار المحقق أمرا بإيداع المتهم رهن الحبس المؤقت"، يضيف المصدر ذاته.

المصدر : وكالة الأنباء الجزائرية