كأس أمم إفريقيا-2019/ الدور نصف النهائي/الجزائر-نيجيريا: الخضر في مهمة بلوغ النهائي الثالث

يطمح الجيل الذهبي الجديد لكرة القدم الجزائرية بعد مشوارهم الباهر لحد الآن في كأس أمم إفريقيا-2019، للإطاحة بمنتخب نيجيريا اليوم الأحد (00ر20 بالتوقيت الجزائري)، بملعب القاهرة الدولي، ضمن الدور نصف النهائي، لبلوغ النهائي الثالث وتكرار إنجاز أسلافهم في طبعتي 1980 و 1990، وهما النهائيان الوحيدان اللذان نشطهما "الخُضر" سابقا.

وأكد الناخب الوطني جمال بلماضي، خلال الندوة الصحفية أمس السبت أن"الكأس الوحيدة التي فزنا بها تعود الى 29 سنة عندما استضفتها الجزائر. بلومي وعصاد صنعا تاريخ كرة القدم في الجزائر لكن آخرون تمكنوا من الفوز بالكاس على غرار ماجر. نريد كتابة صفحة أخرى من تاريخ كرة القدم الجزائرية وهو شيء ليس بالسهل ، لكننا عازمون لتحقيق ما لم يحققه الجيل السابق." قال المتحدث.

واعترف اللاعب السابق لأولمبيك مرسيليا بصعوبة مواجهة المربع الذهبي ضد "النسور الممتازة"، حيث سيكون اللقاء متوازنا فلن يكون هناك مرشح أبرز بل الحظوظ متكافئة بكلا الفريقين. فالفريق الأكثر جاهزية هو الذي سيفوز ويتأهل الى الدور النهائي".

وسيفتقد الخضر خلال هذه المواجهة لخدمات المدافع يوسف عطال المصاب على مستوى الكتف والذي قد يعوض بمهدي زفان على غرار ماحدث في مباراة الدور ربع النهائي امام كوت ديفوار.

وسار مدرب المنتخب النيجيري، غيرنوت روهر، على نفس المنوال، معتبرا أن مواجهة زملاء القائد رياض محرز ستكون "شديدة التنافس"، مشيرا إلى أهمية التحلي بالحذر أمام "تشكيلة جزائرية اثارت اهتماما كبيرا".

ليضيف التقني الفرانكو-الألماني, بخصوص تحضيرات تشكيلته لقمة المربع الذهبي أمام الخضر "لقد عقدنا عدة اجتماعات لضبط الخطة التكتيكية المناسبة لهذا اللقاء. أتمنى أن نكون في الموعد", قال المتحدث أثناء المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء.

وكان منتخب نيجيريا قد اكتفى بالمركز الثاني للمجموعة الثانية خلف منتخب مدغشقر "المغمور"، قبل أن يمر للسرعة القصوى بإقصاء الكاميرون حامل اللقب (3-2) ثم جنوب إفريقيا (2-1) في الدورين ثمن و ربع النهائيين على التوالي، بينما تأهلت الجزائر على حسبا كوت ديفوار (4-3 بضربات الترجيح) بعد انتهاء اللقاء بالتعادل (1-1).

وقال المدرب السابق لنادي بوردو الفرنسي حول مفاتيح الفوز: "لو ننجح في الظهور بنفس المستوى الذي ظهرنا به أمام الكاميرون و جنوب إفريقيا، سنتأهل منطقيا للمباراة النهائية لكن طبيعة المنافس تجعلنا نتوخى الحذر"، صرح روهر بكل تحفظ.

وتلعب مقابلة نصف النهائي الثانية من دورة مصر للأمم الإفريقية بين تونس والسنغال (00ر17 سا بالتوقيت الجزائري).

المصدر : وكالة الأنباء اتلجزائرية