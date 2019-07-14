كأس افريقيا للامم-2019: السنغال تفوز على تونس (1-0) و تتأهل للدور النهائي

تأهل المنتخب السنغالي للدور النهائي لكأس إفريقيا للأمم-2019 لكرة القدم, بعد فوزه على نظيره التونسي بنتيجة 1-0 بعد الشوط الإضافي (الوقت الرسمي: 0-0)، في لقاء الدور نصف النهائي الذي جمع ، بينهما عشية اليوم الأحد بملعب 30 يونيو بالقاهرة.

وسجل الهدف الوحيد للمباراة ديلان برون (د 100) للسنغال.

وأهدر الفريقان خلال اللقاء ضربة جزاء عن طريق كل من التونسي فرجاني ساسي (د75) والسنغالي هنري سايفات (د 81).

هذا النهائي هو الثاني بالنسبة ل"أسود تيرانغا" بعد دورة 2002 ، حيث انهزموا آنذاك أمام الكاميرون بضربات الترجيح (3-2) بعد انتهاء المباراة بالتعادل (0-0).

وسيواجه المنتخب السنغالي في الدور النهائي المقرر يوم الجمعة 19 يوليو،الفائز بين الجزائر ونيجيريا في ثاني نصف نهائي مقرر مساء اليوم الأحد (سا00ر20) بملعب القاهرة الدولي.

الدور نصف النهائي:

السنغال - تونس 1-0 بعد الوقت الإضافي

الجزائر - نيجيريا (سا 00ر20)

برنامج بقية الدورة :

الاربعاء 17 يوليو / مباراة ترتيبية:

تونسضد المنهزم من لقاء الجزائر - نيجيريا

الجمعة 19 يوليو / النهائي:

السنغال ضد الفائز من لقاء الجزائر - نيجيريا.

المصدر : الإذاعة الجزائرية / واج