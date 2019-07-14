كـــأس أمـــم إفـريـقــيـــا-2019 : الـجـزائــر فــي الـنهـائـــي عــن جــدارة و إسـتحــقــاق

تأهل المنتخب الجزائري إلى نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة القدم الجارية بمصر بفضل هدف 'سحري''لنجم الفريق، رياض محرز، في الأنفاس الأخيرة من اللقاء أمام نيجيريا 2-1 (الشوط الأول : 1-0) لحساب الدور نصف النهائي هذا الأحد بملعب القاهرة الدولي.

هو تأهل مستحق لكتيبة الناخب الوطني جمال بلماضي، بعد مردود جد حسن طيلة أطوار اللقاء أمام منتخب كان مرشحا بقوة للظفر باللقب.

وكانت بداية اللقاء متوازنة بين كلا الفريقين بنية السيطرة على وسط الميدان وخلط أوراق المنافس منذ الدقائق الأولى.

وجاءت أول فرصة للمنتخب الجزائري في الدقيقة السابعة للاعب بونجاح والذي مرت كرته على يسار الحارس النيجيري ببضعة سنتيمترات بعد توزيعة من بلايلي.

وواصل''الخضر''بناء اللعب وخلق بعض الفرص السانحة للتهديف كانت أهمها قذفة بن ناصر بالرجل اليسرى التي جاءت بعد تبادل كروي جميل مع زملائه قبل أن يتصدى لها الحارس النيجيري.

ورغم فرض''الخضر'' سيطرتهم على مجريات اللعب في الدقائق ال30 الأولى إلا أن المنتخب النيجيري خلق أول فرصة في الدقيقة ال37 ولكن الدفاع الجزائري كان لها بالمرصاد.

وتمكن المنتخب الجزائري بعدها من افتتاح باب التسجيل في الدقيقة ال40 بعد توزيعة من محرز قبل أن يسكنها المدافع النيجيري ويليام إيكونغ في شباك حارسه مهديا''الخضر''التقدم في النتيجة.

بعد انطلاق الشوط الثاني، حاول المنتخب النيجيري العودة في النتيجة بخلق العديد من الفرص ولكن جلها تصد لها الحارس وهاب مبولحي. وواصل فريق''النسور الممتازة''في الهجوم بغية زعزعة خط الدفاع الجزائري ولكن يقظة بلعمري وماندي أفشلت كل اللقطات.

من جهته، حاول الثلاثي محرز - بونجاح - بلايلي من قتل اللقاء ولكن السرعة وعدم التركيز جعل المنتخب الجزائري يفشل في إضافة الهدف الثاني.

في الدقيقة ال71، أعلن حكم اللقاء، بعد استعانته لتقنية ''الفار''،عن ركلة جزاء للمنتخب النيجيري بعد أن لمست الكرة يد المدافع عيسى ماندي داخل منطقة العمليات، والتي سددها اللاعب إيغالو مهديا فريقه التعادل.

وحاول المنتخب النيجيري قتل اللقاء عبر اللاعب إيبوي في الدقيقة ال80 الذي سدد كرة قوية ولكن الحارس مبولحي كان لها بالمرصاد.

من جهته، حاول المنتخب الجزائري بدوره مباغتة الدفاع النيجيري عبر اللاعب بن ناصر الذي ارتطمت كرته بالعارضة الأفقية في الدقيقة ال90+2.

وفي الوقت الذي كان يتجه فيه اللقاء للأشواط الاضافية, تمكن نجم مانشستر سيتي رياض محرز من تحرير الجزائر بأكملها بهدف عالمي عبر ركلة حرة مباشرة أسكنها شباك الحارس النيجيري, ليبعث ب''الخضر'' للنهائي بعد غياب طال 29 سنة.

وجاءت صافرة الحكم النهائية بعد هدف محرز مباشرة لتعلن عن تأهل الجزائر للمباراة النهائية والتي ستجمعها بالمنتخب السنغالي يوم الجمعة القادم (19 يوليو) بملعب القاهرة الدولي.

وسبق للجزائر أن واجهت المنتخب السنغالي في الجولة الثانية من دور المجموعات، حيث انتهت المباراة بفوز أشبال الناخب الوطني جمال بلماضي بهدف يوسف بلايلي.

وكان المنتخب السنغالي قد أطاح بنظيره التونسي (1-0 بعد الشوط الاضافي) في وقت سابق من نهار اليوم بفضل اللاعب ديلان برون في الدقيقة ال100.

وأهدر الفريقان خلال اللقاء ضربة جزاء عن طريق كل من التونسي فرجاني ساسي (د75) والسنغالي هنري سايفات (د 81).

هذا النهائي هو الثاني بالنسبة ل"أسود تيرانغا"بعد دورة 2002 ، حيث انهزموا آنذاك أمام الكاميرون بضربات الترجيح (3-2) بعد انتهاء المباراة بالتعادل (0-0).

المصدر : الإذاعة الجزائرية / واج