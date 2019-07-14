غلق 45 مطحنة : مخطط عمل قيد الاعداد لتدارك العجز

يجري التحضير حاليا لمخطط عمل يهدف الى تفادي أي انقطاع او إضطراب في تموين السوق على اثر قرار غلق 45 مطحنة في إطار تطهير فرع الحبوب، حسبما أكده اليوم الاحد بيان لوزارة الصناعة والمناجم.

وأوضح ذات البيان انه "تطبيقا لقرارات اجتماع الحكومة بتاريخ 10 يوليو 2019 المتعلقة بغلق 45 مطحنة في اطار اعادة تنظيم وتطهير فرع الحبوب ترأست وزيرة الصناعة والمناجم جميلة تامازيرت أمس السبت اجتماعا ضم المسؤولين عن المجمع العمومي أغروديف وفروعه من اجل اعداد مخطط عمل يهدف الى تدارك العجز في العرض الذي قد ينجم عن قرار السلطات العمومية غلق المطاحن وذلك لتفادي أي إحتمال لانقطاع او اضطراب في تموين السوق".

كما تمت الاشارة الى ان السيدة تمازيرت قد أعطت خلال هذا الاجتماع"تعليمات لإطارات قطاعها بتسخير جميع الوسائل و إعداد اللوجستيك الضروري لتلبية الطلب الجديد للسوق ، لاسيما بعد غلق المطاحن ومن أجل تفادي أي احتمال لانقطاع او إضطراب تموين السوق".

وأضاف ذات المصدر ان الاجتماع قد سمح كذلك "بدراسة وتقييم قدرات انتاج وتخزين المطاحن التابعة لمجمع"أغروديف"وكذا شبكة توزيع الفروع وسمح هذا التقييم بتسجيل الامكانيات التي تتوفر عليها هذه المؤسسات العمومية".

وخلص البيان في الأخير الى التأكيد بان الوزيرة التي تطرقت الى إشكالية تموين المطاحن العمومية من قبل الديوان الجزائري المهني للحبوب من مادة القمح اللين قد اعطت تعليماتها أيضا من أجل"تحديد الحصص الضرورية لبلوغ 100 % من قدرات تلك المطاحن لدى الديوان الجزائري المهني للحبوب بغية تلبية الطلب الوطني".

المصدر : وكالة الأنباء الجزائرية