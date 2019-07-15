انطلاق اول رحلة للحجاج الجزائريين من مطار العاصمة اليوم الاثنين

تنطلق هذا الاثنين اول رحلة للحجاج الميامين من مطار الجزائر باتجاه البقاع المقدسة وعلى متنها 350 حاج وحاجة ، ولانجاح موسم الحج وضمان التكفل الجيد بحجاجنا سخر الديوان الوطني للحج والعمرة كل الامكانات المادة والبشرية .

و وضع الديوان الوطني للحج والعمرة وكل الفاعلين في عملية تنظيم حج هذا العام امكانات معتبرة من اجل تحضير نفسي وروحي للحجاج بالاضافة الى مختلف التحضيرات المادية والبشرية وذلك لتمكين حجاجنا الميامين من اداء هذه الشعيرة الدينية في احسن الظروف وقد أوضح رضوان معاش الامين العام لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف " انه تم اختيار احسن الفنادق بأحسن الاسعار، احسن وسائل النقل واختيار احسن خدمات الاعاشة من اجل توفير افضل شروط اداء مناسك الحج".

الفرحة بالحج عبادة تتطلب عدة وتحضير يشرف عليه كل الفاعلين في العملية وكذا بعثة الحج بحسب الدكتور محمد ايدير مشنان مستشار بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف الذي أكد انه "ينبغي اعداد العدة فإن الحج عمل يحتاج الى علم يتلقى من مصادره التي يضمنها ائمتنا وتضمنها مساجدنا "

وقد نوه الحجاج المستفيدين من التدريب والتكوين الهادف للتعريف بخطوات مراحل اداء مناسك الحج بالمجهودات المبذولة وقد ثمنوا عبر ميكروفون القناة الاولى الاقامة في ظروف ظروف حسنة شاكرين القائمين على دورات التكوين الذين وقفوا على تلقينهم كل تفصيل يتعلق بمناسك الحج .

المصدر : موقع الاذاعة الجزائرية