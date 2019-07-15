جيجل: هلاك 5 أشخاص و إصابة 13 بجروح في حادث مرور بسيدي عبد العزيز

هلك 5 أشخاص و أصيب 13 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في حادث سير وقع ليلة الأحد إلى الاثنين على الطريق الوطني 43 بمدخل مدينة سيدي عبد العزيز بولاية جيجل و ذلك خلال الاحتفال بانتصار المنتخب الوطني لكرة القدم في المنافسة الأفريقية، حسب ما أفاد به المكلف بالاتصال بالحماية المدنية.

و قد وقع الحادث بعد منتصف الليل بقليل على إثر اصطدام عنيف بين شاحنة نصف مقطورة و سيارة نفعية كانت على متنها مجموعة من الشباب و هم يحتفلون بفوز الخضر، كما أوضحته، لـ/وأج/، الملازم أول أحلام بومالة، مضيفة بأن 3 ضحايا تتراوح أعمارهم ما بين 13 و 29 سنة قد لفظوا أنفاسهم الأخيرة بعين المكان.

وأضافت المتحدثة أن 6 وحدات للحماية المدنية تتكون من 40 عنصرا قد تدخلوا لتقديم الإسعافات للجرحى قبل نقلهم إلى مستشفى مجدوب السعيد لمدينة الطاهير، مشيرة إلى أن اثنين (2) من الذين تم نقلهم (14 و 16 سنة) قد توفيا بمجرد إدخالهم المستشفى.

و استنادا لذات المصدر فإن الجرحى الذين تتراوح أعمارهم ما بين 11 و 36 سنة يوجدون في حالة "حرجة" و يعانون من عديد الجروح، مشيرا إلى أن عملية تقديم الإسعافات قد استغرقت حوالي 4 ساعات من خلال تسخير 7 سيارات إسعاف و 3 شاحنات لإخماد الحرائق.

للإشارة فقد تم فتح تحقيق من طرف المصالح الأمنية المختصة إقليميا لتحديد اسباب هذا الحادث بدقة.