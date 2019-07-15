مركز الوقاية والأمن عبر الطرق يطلق حملة : "لا تفسد عطلتك بتهورك"

انطلقت اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة حملة توعوية للوقاية من حوادث المرور خلال موسم الاصطياف، من تنظيم المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق، بالتنسيق مع مجمع سوناطراك. وستجوب القافلة التوعوية عدة ولايات ساحلية من 15 جويلية الجاري إلى 30 أوت المقبل.

وفي هذا الصدد، أوضح المدير العام بالنيابة للمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق، لحسن بوداك، في تسجيل للقناة الأولى بمناسبة إعطاء إشارة انطلاق هذه الحملة، أن هذه القافلة التي اختير لها شعار "لا تفسد عطللتك بتهورك"، تهدف إلى "التوعية وترقية السلامة المرورية لدى أوسع شريحة من مستعملي الطريق، خاصة في موسم الاصطياف الذي يشهد ارتفاعا في حوادث المرور بسبب كثرة تنقل المواطنين لقضاء عطلتهم بالمناطق الساحلية".

وتجوب هذه القافلة ولايات الجزائر، بومرداس وبجاية قبل أن تحط الرحال بولاية سكيكدة وتواصل رحلتها باتجاه ولاية مستغانم.

وبهدف إنجاح هذه التظاهرة، التي يرافقها مجمع سوناطراك، تم تسخير كل الامكانيات المادية والبشرية، حيث تم بالمركز الدولي للكشافة الإسلامية الجزائرية بسيدي فرج (غرب العاصمة)، تنظيم ثلاث ورشات لصالح الأطفال والمراهقين تتمثل في حظيرة السياقة البيداغوجية والرسم حول موضوع حوادث المرور وكذا السياقة الافتراضية.

وحسب إحصائيات المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق، فقد شهدت حوادث المرور خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الجارية ارتفاعا بـ3.14 بالمائة على المستوى الوطني مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، أي تسجيل 1.281 قتيل و 12.914 جريح في 9.422 حادث مرور.