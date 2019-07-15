المستشار المحقق بالمحكمة العليا يستمع لعبد الغني زعلان

استمع المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، اليوم الاثنين ، إلى وزير النقل والأشغال العمومية السابق عبد الغني زعلان في إطار التحقيق في قضايا تتعلق بالفساد ، حسب ما جاء في بيان للمحكمة العليا.

وجاء في البيان أنه : " في إطار التحقيق المفتوح على مستوى المحكمة العليا ، تم اليوم الاستماع من طرف السيد المستشار المحقق إلى عبد الغني زعلان المتابع بجنح منح عمدا للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية ، إساءة الوظيفة عمدا من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، تعارض المصالح، الرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية وتبديد أموال عمومية".

و يضيف بيان المحكمة العليا ، قد اصدر المستشار المحقق أمرا بوضع المتهم تحت الرقابة القضائية المتمثلة في سحب جواز السفر والإمضاء مرة في الشهر أمامه وقد استأنفت النيابة العامة هذا الأمر" .

المصدر: الإذاعة الجزائرية