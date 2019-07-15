نفط: اناداركو تستعد للموافقة على اتفاق شرائها من قبل أوكسيدانتل بتروليوم

من المتوقع أن يبث المساهمين في شركة أناداركو يوم 8 أغسطس المقبل في قرار شراء المجمع النفطي من قبل أوكسيدانتل بتروليوم أوكسي خلال عملية تصويت قد تفضي إلى التصديق على الصفقة النفطية لهذه السنة بالولايات المتحدة.للتذكير أن اللجنة الفدرالية الأمريكية للتجارة كانت قد أعطت مطلع شهر يونيو الفارط موافقتها على شراء شركة أوكسيدانتل بتروليوم لمجمع اناداركو.

و يبدوا أن التصويت سيكون مجرد عملية شكلية بالنسبة لأناداركو لكن بالنسبة لأوكسي فان الاعتراض على الصفقة قد زاد بعد قرار الملياردير كارل ايكاهن برفع قضية أمام العدالة احتجاجا على السعر المبالغ فيه لعملية الشراء الذي قدر بــــ57 مليار دولار.

و كان كارل ايكاهن الذي يمتلك حوالي 6ر1 مليار دولار كأسهم قد اعتبر الاتفاق مع اناداركو "غير حكيم" مشيرا إلى "مسائل حقيقية في الكفاءات على مستوى إدارة و مجلس ادارة أوكسيدانتل بتروليوم".

كما أثارت عملية الشراء التي ستتم خلال السداسي الثاني من السنة الجارية انتقادات من المساهمين و المحللين الذين يرون ان الصفقة محفوفة بالمخاطر و قد تلحق الضرر بالمجمع المشتري.

في هذا الصدد ابدى محللون و مساهمون انشغالهم من شروط تمويل هذه العملية من قبل تكتل بوفيتس باركشاير هاتاواي حيث وافقت الشركة القابضة التابعة للملياردير الامريكي وارن بوفي على استثمار 10 مليار دولار من اجل شراء الأسهم المفضلة لمجمع أوكسيدانتل بتروليوم.

و بمقتضى اتفاق ابرم بين المجمعين ستدفع أوكسي 8 % من الأرباح لأسهمها مقارنة ب5 % المدفوعة للأسهم العادية و بالتالي فان موقف مساهمي شركة أوكسي قد يضعف لكون التكتل قد حصل على الموافقة لكي يشتري إلى غاية 80 مليون من الأسهم العادية.

و من المتوقع أن تتنازل شركة أوكسي على جميع أصول اناداركو في إفريقيا للمجمع الفرنسي توتال بقيمة 8ر8 مليار دولار بعد إبرام الصفقة، إذ أن اناداركو متواجدة بكل من موزمبيق حيث تدير مشروعا ضخما لإنتاج الغاز الطبيعي المميع و كذا في الجزائر حيث يمتلك أصولا كبيرة و يعتبر اكبر منتج للخام من بين شركاء سوناطراك.

كما يعتزم مجمع توتال استعمال جزء من 4 مليار دولار كسندات تصدر في نيويورك من أجل تمويل عملية الشراء.

و كانت الجزائر قد أعلنت على لسان وزير الطاقة محمد عرقاب أنها تبحث عن اتفاق مناسب مع شركة توتال حول هذا الشراء.