الصحة العالمية : طعام الأطفال الموجود في الأسواق يحوي نسبا عالية من السكر

أظهر تقرير جديد لمنظمة الصحة العالمية أن أطعمة الأطفال الموجودة بالأسواق تحتوي عموما على كمية كبيرة من السكر بما يشكل مصدر قلق على الصحة.

واستندت المنظمة الأممية المختصة بالصحة العامة في استنتاجها هذا على اختبارات قام بها مكتبها الأوروبي حيث شملت نحو 8000 منتج في أكثر من 500 متجر في النمسا وبلغاريا والمجر بين نوفمبر 2017 و يناير 2018.

وأظهرت النتائج أنه في نصف المنتجات المشمولة في الدراسة يتأتى أكثر من 30 بالمائة من السعرات الحرارية من السكر و حوالي ثلث المنتجات تحتوي على سكر مضاف أو محليات اصطناعية.

وحذرت المنظمة من أن المستويات العالية جدا من السكريات الموجودة في المنتجات التجارية هي مصدر قلق لأنها تزيد مخاطر زيادة الوزن وتسوس الأسناني وتعزز احتمال عادة غذائية بتفضيل السكريات تستمر طوال العمر.

وأوصى التقرير بضرورة أن تعمل الدول على تشريع قوانين تكبح زيادة السكريات في الأطعمة وحظر إضافة السكريات والمحليات لأطعمة الأطفال ووضع نهاية للترويج لبدائل عن حليب الأم الطبيعي.

وقالت سوزانا ياكاب المديرة الإقليمية للفرع الأوروبي من منظمة الصحة العالمية "التغذية السليمة لحديثي الولادة والأطفال الصغار ضرورية لكي ينموا على أفضل وجه ويكون وضعهم الصحي أفضل في فترات لاحقة من عمرهم".