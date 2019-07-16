توقيف 14 منقب عن الذهب وحجز معدات التنقيب بتمنراست و برج باجي

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، أمس الاثنين ، 14 منقبا عن الذهب وحجزت مولدات كهربائية ومطارق ضغط و مختلف معدات التنقيب بتمنراست وبرج باجي مختار،حسب ما افاده اليوم الثلاثاء بيان لوزارة الـدفاع الـوطـني.

و أوضح البيان انه "في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي يوم 15 جويلية 2019 إثر عمليات متفرقة بكل من تمنراست وبرج باجي مختار/ن.ع.6ي (14) منقبا عن الذهب وحجزت ثلاثة (03) مولدات كهربائية وثلاث (03) مطارق ضغط وجهازي (02) كشف عن المعادن بالإضافة إلى بندقية (01) صيد وأربع (04) مركبات".

في سياق متصل أضاف المصدر نفسه ان "حرس السواحل ضبطوا بمستغانم/ن.ع.2ي (34،75) كيلوغرام من الكيف المعالج فيما أحبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي محاولة تهريب (2430) لتر من الوقود بتندوف/ن.ع.3."

و من جهة أخرى أشار البيان انه "في إطار محاربة الهجرة غير الشرعية أوقف حراس الحدود سبعة (07) مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بتلمسان/ن.ع.2."