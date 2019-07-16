وزير الشباب والرياضة للإذاعة: لجنة وزارية مختلطة لتأطير مناصري الخضر في تنقلهم للقاهرة

كشف وزير الشباب والرياضة رؤوف سليم​ برناوي أن الحكومة قامت بتشكيل لجنة مختلطة بين الوزارات من أجل تأطير مناصري المنتخب الوطني لكرة القدم المزمع نقلهم الى القاهرة هذا الخميس وذلك من أجل توفير كل الظروف المواتية لإقامتهم في مصر بمناسبة نهائي كأس افريقيا للأمم الذي سينشطه المنتخب الوطني و نظيره السنغالي .

وتضم اللجنة المختلطة التي سترافق المناصرين إطارات من وزارة الشباب والرياضة وإطارات من وزارة الصحة والمستشفيات بالإضافة الى ممثلين عن وزارة الخارجية والداخلية ووزارة السياحة .

وأوضح رؤوف سليم برناوي الذي حل اليوم ضيفا على برنامج ضيف التحرير للقناة الثالثة أنه" بالااضافة إلى 3 آلاف مناصر متواجدين بالقاهرة ستقوم الحكومة الجزائرية بإرسال 4800 مناصر اخر عبر 28 رحلة جوية ستضمنها كل من شركتي الخطوط الجوية الجزائرية وطاسيلي آرلاينز، وكذا 9 طائرات وفرها الجيش الوطني الشعبي من خلال أسعار رمزية بحسب الوزير الذي اوضح انها تدور في حدود 35.000 دينار جزائري

وأكد وزير الشباب والرياضة ان الطائرات التي ستنقل المناصرين ستنطلق من عدة مدن ، لا سيما تمنراست ، ايليزي، تندوف ،بشار، وادي سوف وبسكرة، بالإضافة الى عنابة ،وهران ،قسنطينة ،سطيف والعاصمة الجزائر .ومن أجل تفادي نقص التنظيم الذي ساد رحلات أم درمان و التي احتضنت مباراة الجزائر مصر ، طمأن الوزير ان نقل المناصرين سيكون مؤطرا بطريقة افضل من اجل السماح لهم بالعودة الى أرض الوطن في احسن الظروف الممكنة .

وبشأن تنظيم المنافسات الرياضية في الجزائر ودعم دورات التكوين للرياضيين ، ومكافحة ظاهرة الرشوة والعنف في الملاعب ، أعلن برناوي أن نصوصا قانونية تخص هاته الملفات وضعت في الادراج لمدة 3 سنوات غير انه سيتم إخراجها من الأدراج لمعالجة الملفات العالقة .

المصدر : موقع الاذاعة الجزائرية