وزير الشؤون الخارجية المالي يشرع في زيارة عمل الى الجزائر

شرع وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي المالي تييبيلي درامي اليوم الثلاثاء في زيارة عمل الى الجزائر تدوم يومين سيتحادث خلالها حول العلاقات الثنائية ومسار السلم في مالي.

وكان في استقبال درامي بمطار هواري بومدين الدولي وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم.

وفي تصريح للصحافة أكد درامي أنه يحمل رسالة من الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كايتا إلى رئيس الدولة عبد القادر بن صالح.

وأضاف يقول: "سنواصل المحادثات الجزائرية المالية التي شرع فيها من قبل ببماكو رئيسا دبلوماسية البلدين"، مشيرا الى أن الطرفين يريدان "تعزيز علاقاتهما الثنائية أكثر".

كما ستتمحور المحادثات كذلك حول اتفاق السلم والمصالحة في مالي، الذي أطلق سنة 2014، بوساطة دولية تقودها الجزائر.

وستسمح الزيارة التي يقوم بها درامي إلى الجزائر للوزيرين "بمواصلة التشاور السياسي بين البلدين حول العلاقات الثنائية والمسائل الإقليمية ذات الاهتمام المشترك".

وتأتي زيارة رئيس الدبلوماسية المالية إلى الجزائر بعد الزيارة التي قام بها بوقدوم إلى باماكو يومي 17 و 18 جوان الماضي و التي ترأس خلالها مع نظيره المالي الدورة الـ 14 للجنة الثنائية الإستراتيجية الجزائرية المالية.

وترأس بوقدوم بمناسبة ذات الزيارة الاجتماع الوزاري الثالث للجنة متابعة اتفاق الجزائر .