تشمل 9 ولايات جنوبية.. تخصيص 28 طائرة لنقل أنصار الخضر إلى القاهرة

شهدت عملية بيع تذاكر السفر المخصصة للراغبين في التنقل للقاهرة لحضور نهائي كأس أفريقيا للأمم 2019 بين الجزائر والسنغال، التي انطلقت اليوم الثلاثاء، على مستوى ملعب 5 جويلية 1962 بالجزائر العاصمة حالة من الفوضي والتدافع بين الحشود الهائلة التي توافد بقوة لعين المكان آملا بالحصول على تذكرة السفر.

وقال بعض المناصرين إن الحظ أسعفهم في الحصول على هذه التذاكر بصعوبة بالغة بعدما أضطر الكثير منهم لقضاء ليلته أمام ملعب 5 جويلية، مضيفين أنهم تلقوا أوامر بالتواجد بمطار هواري بومدين صباح الخميس تحسبا للسفرية.

وكان وزير الشباب والرياضة عبدالرؤوف برناوي أكد في تصريح للقناة الأولى أن السلطات العليا قررت تخصيص 28 طائرة من بينها تسع طائرات عسكرية لنقل 4800 مناصر للقاهرة لحضور النهائي.

وأضاف أنه العملية ستشمل لأول مرة ولايات من الجنوب الكبير وهي تمنراست وإليزي وبسكرة وأدرار وتندوف وورقلة وبشار وواد سوف وغرداية فضلا عن ولايات الشمال الكبرى وهي الجزائر وعنابة ووهران وقسنطينة.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة وضعت أيضا مخططا بإرجاع نحو 1500 مناصر تخلفوا عن العودة إلى أرض الوطن بعد مباريات دور المجموعات وربع ونصف النهائي وقرروا البقاء بالقاهرة لحضور نهائي الكان.