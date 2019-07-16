مواقع التواصل الاجتماعي تطلق مبادرة "الاحتفال دون سيارات" لتفادي الحوادث الأليمة

تم إطلاق مبادرة في مواقع التواصل الاجتماعي تدعو الأنصار والمشجعين إلى الاحتفال دون سيارات لتفادي حوادث مرور الأليمة التي تم تسجيلها خلال الأيام القليلة الماضية .

"احتفالات دون سيارات" هو عنوان هذه الحملة افتراضية التي أطلقها مدونون جزائريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي سيما الفايسبوك لحث المواطنين على الاحتفال بانتصارات الخضر في كأس افريقيا 2019 مشيا على الأقدام لتجنب حوادث المرور.

هذا واستحسن المواطنون هذه المبادرة حيث عبر بعضهم في ميكرفون القناة الإذاعية الأولى عن استعدادهم لتطبيقها ميدانيا كونها فكرة جيدة لتفادي الكثير من المآسي مؤكدين ضرورة توعية الشعب الجزائري بأهمية تجسيد هذه الحملة التي تساعد على ضمان الاحتفال بنظام ودون تهور.

من جهته ثمن وزير الشباب والرياضة رؤوف سليم​ برناوي هذه المبادرة التي ستسمح للجماهير بالاحتفال بطريقة حضارية داعيا كل المواطنين إلى تجسيد هذه الحملة والتحلي بالعقلانية أثناء الاحتفال.

وتحمل هذه المبادرة شعار "نفرحو قاع بدون خسائر مادية وبشرية" حيث يأمل أصحابها في أن تنتقل من العالم الافتراضي إلى العالم الواقعي لتدوم أفراح الجزائر.

المصدر:الإذاعة الجزائرية