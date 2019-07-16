عمار بلخوجة يعرض المسيرة الفنية والنضالية للشهيد علي معاشي في كتابه "النشيد المغتال"

في إطار النشاطات التي تنظمها الوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي الخاصة بشهر جويلية قدم الباحث والصحفي عمار بلخوجة كتابه "النشيد المغتال" بدار عبد اللطيف الذي يحكي المسيرة النضالية والفنية للشهيد علي معاشي الذي غنى للجزائر وخلد اسمه في سجل العظماء .

وأوضح عمار بلخوجة في تصريح للقناة الإذاعية الأولى أن كتابه يحوي الكثير من المعلومات حول الجو الفني الذي كان سائدا في مدينة تيارت قبل التحاق علي معاشي بهذه المدينة وتأسيسه للجوق الذي نال شهر كبيرة في ظرف وجيز، وكذا أهم أغاني علي معاشي التي لم تكن مدونة.

كما تضمن كتاب"النشيد المغتال" –حسب المتحدث ذاته- مجموعة من الأشعار خاصة التي تحكي يوم اغتيال علي معاشي من قبل الفرنسيين وكذا فنه ومساره النضالي وكيف ساهم بجوقه قبل الثورة في لقاءات زعماء الحركة الوطنية بتيارت وكيف حضر هذا الجوق ابان الثورة التحريرية لحمل السلاح بدلا من الآلات الموسيقية ليسجل سقوط 3 شهداء في ساحة الشرف من بينهم الفنان الراحل علي معاشي.

المصدر : الإذاعة الجزائرية