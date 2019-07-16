الانتخابات الرئاسية: الكشف "قريبا" عن الشخصيات الوطنية التي ستقود مسار الحوار الشامل

استقبل رئيس الدولة ، عبد القادر بن صالح، اليوم ، الثلاثاء ، الوزير الأول ، نور الدين بدوي ، الذي استعرض معه، في سياق متابعة نشاط الحكومة، جملة من المسائل تتعلق بالأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد ، حسب ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية .

مسار الحوار الشامل ستقوده شخصيات وطنية نزيهة ومستقلة سيفرج عن تركيبتها قريبا

وخلال اللقاء ، "تم إجراء تقييم شامل للوضع السياسي الراهن على ضوء المقاربة السياسية التي تضمنها خطاب رئيس الدولة عشية عيد الاستقلال والشباب وكذا الترتيبات العملية التي ستضعها الدولة لمرافقة مسار الحوار الشامل الرامي إلى تنظيم الانتخابات الرئاسية ، الذي دعا إليه رئيس الدولة ، مسار ستقوده وتسيره بحرية وشفافية كاملة مجموعة من الشخصيات الوطنية النزيهة والمستقلة وذات المصداقية ، سيفرج عن تركيبتها قريبا ، إذ هي محل اتصالات ومشاورات مستمرة".

من جهة أخرى ، وإثر تأهل الفريق الوطني " بجدارة واستحقاق " إلى الدور النهائي لكأس إفريقيا للأمم التي تجري بمصر ، "تم استعراض الإجراءات الاستثنائية المتخذة من طرف الدولة لتسهيل تنقل مناصري الفريق الوطني".

وبهذا الشأن ، أكد رئيس الدولة على "ضرورة تسخير كل الإمكانات لهذا الغرض واتخاذ الترتيبات التنظيمية والمراسيم لاستقبال المنتخب الوطني بعد عودته إلى أرض الوطن ".

وفي إطار التحضير لموسم الحج 2019، قدم الوزير الأول لرئيس الدولة "نتائج الاجتماع الوزاري المشترك الذي عقد يوم الاثنين 15 يوليو 2019، والذي خصص لدراسة آخر التحضيرات بمغادرة الحجاج الميامين ، حيث توجه الفوج الأول منهم إلى جدة يوم أمس، وهو الاجتماع الذي ركز أيضا على الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة بغرض التكفل الأمثل بزوار بيت الله الحرام، لاسيما ما تعلق بظروف التنقل والإقامة".

وبهذا الخصوص، أسدى رئيس الدولة تعليماته للحكومة بـ"ضرورة المتابعة الصارمة واليومية لهذا الملف الهام بما يضمن كرامة وراحة حجاجنا ويرتقي بخدمتهم"، مؤكدا على "أهمية ضمان الوكالات السياحية لدفاتر الشروط التي تربطها بالديوان الوطني للحج والعمرة".

في الشق الاجتماعي، تناول الوزير الأول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في إطار تحضيرات الدخول الاجتماعي المقبل، بما فيها تلك المتعلقة بالدخول البيداغوجي، والتي كانت محور أشغال مجلس وزاري موسع عقد يوم الأحد 14 يوليو2019.

وفي هذا الإطار، أسدى رئيس الدولة توجيهاته للحكومة "للتسريع في وتيرة إنجاز مختلف الهياكل المرتقب دخولها حيز الخدمة ومواصلة الجهود في مجال تحسين نوعية الخدمات وضمان التموين العادي والمنتظم للسوق الوطنية بالمواد اللازمة وذلك لتهيئة كل الظروف لدخول اجتماعي سلس يلبي الحاجيات اليومية للمواطنين".

كما أكد رئيس الدولة أيضا على "الأهمية التي يوليها لتكفل كل القطاعات بذوي الاحتياجات الخاصة والفئات المعوزة، كسمة تعكس شيم التضامن والقيم النبيلة التي يزخر بها مجتمعنا"، يضيف البيان.

وفي الأخير، أكد السيد بن صالح على "ضرورة تغليب منطق الحوار وتقديم المصلحة العليا للوطن في التفاعل مع مختلف الشركاء الاجتماعيين في كل القطاعات وتفعيل آليات العمل الجواري للتكفل بانشغالات المواطنين والمتعاملين عبر كل ولايات الوطن".

المصدر : وأج