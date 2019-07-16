وزارة التربية : الإعلان عن نتائج امتحان شهادة البكالوريا سيكون مساء الخميس 18 جويلية

أعلنت وزارة التربية الوطنية عن تقديم تاريخ الإعلان عن نتائج امتحان شهادة البكالوريا ، دورة جوان 2019، إلى يوم الخميس 18 جويلية 2019 على الساعة السادسة مساءا حسب ما جاء في بيان اليوم الثلاثاء للوزارة.وأضافت الوزارة أن قوائم الناجحين ستشهر في نفس اليوم و في نفس التوقيت على مستوى كل المؤسسات التعليمية التي لديها مترشحين فضلا عن الإعلان عنها كذلك على الموقع الرسمي للديون الوطني للامتحانات و المسابقات bac.onec.dz

وأشارت الوزارة انه يمكن الاطلاع على النتائج مجانا عن طريق الهواتف النقالة للمتعاملين الثلاث، موبيليس، اوريدو، و جيزي عبر الرسائل النصية القصيرة بتشكيل الرمز 567

واغتنمت وزارة التربية الوطنية هذه المناسبة لتوجيه الشكر لمؤسسة اتصالات الجزائر و المتعاملين الثلاثة متمنية التوفيق و النجاح للجميع.

المصدر : وأج