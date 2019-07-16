تعيين الجنوب إفريقي فيكتور غوميز حكما لنهائي كاس أمم إفريقيا2019

عينت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف" الحكم الجنوب إفريقي فيكتور غوميز لإدارة المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا (مصر 2019) بين المنتخب الجزائري ونظيره السنغالي، المقررة يوم الجمعة المقبل، على ملعب القاهرة الدولي.

ويعاون غوميز في إدارة اللقاء ، كل من مواطنه زاكيلي سيويلا ، مساعدا أولا ، وسورو فاستوني من ليسوتو مساعدا ثانيا وجون جاك ندالا من الكونغو الديمقراطية حكما رابعا.

وتأهل المنتخب الجزائري للمباراة النهائية عقب فوزه في نصف النهائي على نظيره النيجيري 2-1، بينما وصل منتخب السنغال للنهائي بعد فوزه على المنتخب التونسي 1- 0 بعد تمديد الوقت.

المصدر : وأج