اختطاف وزير المالية النيجيري مع اثنين من مستشاريه واغتيال نائبه

اختطف مسلحون يرتدون ملابس قوات الأمن وزير المالية في حكومة ولاية زمفارا في شمال غرب نيجيريا إضافة إلى اثنين من معاونيه فيما قتلوا نائبه .

وقال يوسف إدريسي المتحدث باسم الحكومة في بيان إن حمزة صالحي وزير المالية في حكومة الولاية اختطف يوم الأحد مع معاونيه على مستوى إحدى طرق كادونا الولاية المجاورة لزمفارا والتي تشهد أعمال عنف بين مزارعين ورعاة مواش.

وكان المسؤولون في مهمة رسمية حين وقعوا ضحية "الهجوم المروع" حسب البيان ، واشار المتحدث إلى أن المسلحين أطلقوا النار على سيارة المسؤولين فقتلوا نائب الوزير كبير إسماعيل وأصابوا زميلة له بجروح.

وأضاف أن "أشرارا يستخدمون ملابس قوات الأمن لاعتراض واختطاف مواطنين يلتزمون بالقانون".

المصدر : وكالة الانباء الجزائرية