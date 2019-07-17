تحسبا لعيد الأضحى ..وزارة الفلاحة تطمئن بسلامة الماشية وتطعيمها ضد الأمراض الحيوانية

17/07/2019 - 11:26

أكد  قدور الهاشمي مدير مركزي بوزارة الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري  سلامة الماشية من الأمراض الحيوانية تحسبا لعيد الأضحى

وأوضح قدور الهاشمي في تصريح للصحافة خلال يوم توجيهي نظم بقسنطينة بحضور كل الفاعلين أوضح أن رؤوس الماشية سليمة و غير مصابة بأمراض حيوانية وذلك بعد تلقيحها كاملة من داء الحمى القلاعية و داء المجترات الصغيرة

وأضاف ممثل وزارة الفلاحة و التنمية الريفية  أنه تم تسخير ألفي بيطري عمومي يضاف إليهم البياطرة الخواص للسهر على مراقبة أضاحي العيد وضمان ماشية صحية للجميع من خلال فرق متنقلة أو عبرالمذابح  .

 

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