تحسبا لعيد الأضحى ..وزارة الفلاحة تطمئن بسلامة الماشية وتطعيمها ضد الأمراض الحيوانية

أكد قدور الهاشمي مدير مركزي بوزارة الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري سلامة الماشية من الأمراض الحيوانية تحسبا لعيد الأضحى

وأوضح قدور الهاشمي في تصريح للصحافة خلال يوم توجيهي نظم بقسنطينة بحضور كل الفاعلين أوضح أن رؤوس الماشية سليمة و غير مصابة بأمراض حيوانية وذلك بعد تلقيحها كاملة من داء الحمى القلاعية و داء المجترات الصغيرة

وأضاف ممثل وزارة الفلاحة و التنمية الريفية أنه تم تسخير ألفي بيطري عمومي يضاف إليهم البياطرة الخواص للسهر على مراقبة أضاحي العيد وضمان ماشية صحية للجميع من خلال فرق متنقلة أو عبرالمذابح .