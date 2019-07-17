المنتدى المدني للتغيير يقترح 13 شخصية وطنية للقيام بالوساطة والحوار

كشف رئيس المنتدى المدني للتغيير عبد الرحمان عرعار هذا الأربعاء عن قائمة الشخصيات الوطنية التي اقترحها من أجل القيام بدور الوساطة والحوار ،وذلك بعد أن تحظى بالقبول عند الشعب الجزائري والحراك الشعبي بالدرجة الاولى وعند صناع القرار مؤكدا أن هذه الشخصيات أبدت موافقتها واستعدادها على أداء هذا الدور لانجاح مسعى الحوار الوطني.

وأوضح عبد الرحمان عرعار في ندوة صحفية عقدها هذا الأربعاء أن هذه القائمة التي تم اقتراحها خلال هذا المنتدى الذي يضم 70 جمعية على المستوى الوطني ضمت شخصيات وطنية ومسؤولين سابقين وناشطين حقوقيين ونقابيين وأكاديميين وكذا من المجتمع المدني.

ويتعلق الأمر-يضيف المتحدث ذاته- بكل من المجاهدة جميلة بوحيرد ووزير الشؤون الخارجية الأسبق والديبلوماسي أحمد طالب الابراهيمي ورئيسا الحكومة السابقين مولود حمروش ومقداد سيفي، بالإضافة إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني الأسبق كريم يونس.

كما ضمت القائمة المحامي مصطفى بوشاشي والخبيرة في القانون الدستوري فتيحة بن عبو والأكاديميين ناصر جابي واسماعيل لالماس واسلام بن عطية،وكذا النقابي الياس مرابط والناشطة الجمعوية نفيسة لحرش الحقوقية عائشة زيناي.

وأكد عرعار أنه تم اعتماد مقاييس ومعايير في اقتراح هذه الشخصيات لاسيما المصداقية والحياد والقطيعة مع النظام السابق وأن يكون للمعنيين امتداد مع الحراك الشعبي وأن لا يكون لهم طموح سياسي مع عدم تورطهم في الفساد.

وأبرز رئيس المنتدى المدني للتغيير أنه في حال حصول هذه الشخصيات المقترحة على القبول يتم تكليفها بمهام الوساطة والحوار ومن ثم مباشرة اجراءات استتباب مناخ التهدئة والثقة.

وأكد انه بعد نجاح هذه الاجراءات يتم مباشرة لحوار والمشاورات المعمقة بمشاركة الجميع حول المقترحات السياسية للخروج بخارطة طريق تتضمن حلولا للأزمة التي تعيشها البلاد وعقد ندوة وطنية جامعة للمصادقة على كل مخرجات الحوار تكون مرفقة بضمانات والالتزام بتنفيذها مشددا على أهمية الإجماع للذهاب إلى انتخابات رئاسية في أقرب وقت.

المصدر : الإذاعة الجزائرية