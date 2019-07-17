دعوات للتحلي بالعقلانية وبروح المسؤولية أثناء الاحتفال بانتصارات الخضر

يبقى الأنصار مدعوون للاحتفال بانجازات المنتخب الوطني في كأس افريقيا 2019 بكل مسؤولية وتفادي المخاطرة تجنبا للحوادث المأساوية التي أودت بحياة عدة أشخاص خلال الأيام القليلة الماضية .

وقد تم تسجيل مؤخرا خلال احتفالات الجزائريين بفوز الخضر حدوث العديد من التجاوزات والتي خلفت حوادث مرور أليمة ومميتة عن هذه السلوكات التي تتطلب التحسيس والتوعية دعا بعض المواطنين في ميكرفون القناة الإذاعية إلى ضرورة قيام الأولياء بتوعية أبنائهم وتحديد سلوكاتهم ،وهناك من أكد على أهمية التحلي بالعقلانية أثناء الاحتفالات.

من جهته اعتبرعميد الشرطة رابح زواوي من مديرية الأمن العمومي أن هذه المناورات خطيرة لكونها تتسبب في حوادث ولذلك تستوجب التقيد بضوابط السلامة أثناء الاحتفال وذلك من خلال تأطير جيد وحماية للأبناء.

وتبقى مثل هذه السلوكات التي قد تؤدي إلى حوادث أليمة ومميتة مسؤولية يتقاسمها الجميع.