أئمة المساجد يطالبون بالإسراع في إصدار قانون لحمايتهم من الاعتداءات

نظم أئمة و موظفون بقطاع الشؤون الدينية، اليوم الأربعاء أمام مقر لاتحاد العام للعمال الجزائريين بالجزائر العاصمة، وقفة احتجاجية للمطالبة بالإسراع في إصدار قانون يحمي هذه الفئة من الاعتداءات خلال أداء مهامها.

ودعا الأمين العام التنسيقية الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية جلول حجيمي، التي نظمت هذه الوقفة، إلى "الإسراع في إصدار قانون يجرم الاعتداءات اللفظية والجسدية على أئمة مساجد الجمهورية".

وتأسف عن صمت الجهات المعنية تجاه "التجاوزات ضد الأئمة التي حدثت مؤخرا والتي حاولت التنسيقية تحسيس كل الجهات المعنية والرسمية بذلك"، مشيرا انه ستنظم أيضا مساء اليوم وقفة رمزية أمام وزارة الشؤون الدينية والأوقاف للتعبير عن هذا الانشغال.

من جهته، أعرب الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين سليم لعباطشة في لقاء مع المحتجين عن رفضه "المساس بهذه الرموز الدينية لأنهم بمثابة القدوة الحقيقية في المجتمع" ، مشيرا إلى أن المركزية النقابية تعمل "على عدة مستويات بما فيها وزارة الشؤون الدينية والأوقاف والأمن الوطني لإيجاد الأطر القانونية لحماية الإمام".

و كان وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بالمهدي قد أكد أن الاعتداءات على الأئمة ظاهرة ''معزولة وهو يعمل مع وزير العدل وحافظ الأختام لإصدار قانون يجرم ذلك".

للإشارة كانت التنسيقية الوطنية للائمة وموظفي الشؤون الدينية والأوقاف نظمت وقفات احتجاجية للمطالبة بتحسين أوضاعهم الاجتماعية والمهنية و المتمثلة أساسا "تعديل القانون الأساسي ومراجعة النظم المتعلقة بالحركة عبر الولايات ورفع التجريم عن الإمام وتوفير الحصانة له"، وفتح التكوين المتواصل في الجامعات وتطبيق "مبدأ تكافؤ الفرص بين المنتسبين إلى القطاع".