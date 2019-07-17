تجنيد 11 ألف بيطري عام و خاص لتعزيز مراقبة تنقل وبيع و ذبح الأضاحي

أفاد بيان صادر ، اليوم الأربعاء ، عن وزارة الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري ، أنه تّم تجنيد 2.000 طبيب بيطري من القطاع العام و 9.000 بيطري خاص لتعزيز مراقبة تنقل و بيع وذبح الأضاحي و لضمان سلامة المستهلك تزامنا مع حلول عيد الأضحى المقبل.

و أكد مدير المصالح البيطرية قدور هاشمي كريم خلال اجتماع ترأسه بوزارة الفلاحة بخصوص التحضير لعيد الأضحى المقبل بحضور المفتشين البيطريين لولايات الوسط (15 ولاية) و رؤساء جمعيات البياطرة الخواص ، أن يخص صحة الأغنام تم إرسال تعليمة لكل المصالح البيطرية لتوقيف كل عمليات التلقيح 25 يوما قبل العيد و هذا لضمان سلامة صحة الخرفان والمستهلك.

كما أضاف قائلا انه تقرر بالتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية تنظيم زيارات تفتيشية للمناطق التي تم اختيارها كنقاط بيع معتمدة ، للاطلاع على مدى توفير كل ظروف الصحة والنظافة.

إلى جانب ذلك، أوضح ذات المسؤول انه سيتم تنظيم برامج إذاعية و تلفزيونية، و تفعيل دور الإذاعات المحلية في عملية التوعية و التحسيس فضلا عن التنسيق مع القطاعات الوزارية الأخرى ومنها وزارة الشؤون الدينية في هذه العملية.

من جهة أخرى، دعا ذات المسؤول المفتشين البيطريين إلى تنظيم أبواب مفتوحة على مستوى المذابح البلدية لتعريف المواطنين على تقنيات الذبح السليمة وكيفية التعرف على سلامة لحم الأضحية، وذلك ضمن الإجراءات المتخذة لضمان سلامة اللحوم من التعفن ، مع تشجيع المواطنين على ذبح أضاحيهم بالمذابح التي تتوفر على كل الشروط النظافة.

كما أعطى تعليمة للمفتشين البيطريين بتقديم شهادات صحية لمرافقة الحيوانات خلال فترة تنقلهم إلى جانب وضع نقاط مراقبة وسائل نقل الماشية إلى الولايات الأخرى و التي تتطلب شهادات صحية تصدرها المصالح البيطرية في ولاية المنشأ.

و خلال هذا الاجتماع - الذي يدخل في إطار تطبيق التعليمة التي وجهها الوزير إلى الولاة الخاصة بتحديد نقاط بيع أضاحي العيد بالتشاور مع السلطات المحلية وممثلي المهنيين والمجتمع المدني- تم مناقشة أهمية تنظيم عملية بيع الأضاحي عبر نقاط بيع محددة خاصة بالمربين مما سيسهل للمصالح البيطرية عملية مراقبة صحة القطيع وتمكين المستهلك من اقتناء أضحية العيد بأسعار معقولة.

المصدر: وأج