رئيس الدولة يتوجه إلى القاهرة لحضور نهائي كأس إفريقيا للأمم

توجه صباح هذا الخميس، رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، إلى العاصمة المصرية القاهرة لحضور نهائي كأس إفريقيا للأمم 2019، الذي سيجمع المنتخب الوطني لكرة القدم بنظيره السنغالي، غدا الجمعة بملعب القاهرة الدولي.

وكان السيد بن صالح مرفوقا بوزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم .

وكان الفريق الوطني قد تأهل للنهائي عقب فوزه الأحد المنصرم، بملعب القاهرة الدولي على حساب نظيره النيجيري 2-1 (الشوط الأول: 1-0) في الدور نصف النهائي.

وإثر هذا التأهل، بعث السيد بن صالح رسالة تهنئة الى الفريق الوطني والمناصرين جدد فيها التزام الدولة بمواصلة مساعيها وتوفير كل الظروف المواتية كي يكلل بنجاحات أخرى قاريا ودوليا، مثمنا الروح الوطنية والرياضية الرفيعة والاحترافية التي ميزت أشبال الناخب الوطني جمال بلماضي.

وقال في رسالته: "لقد عاش كل واحد منا مستأنسا بدوي السلام الوطني، لحظات ستبقى راسخة في ذاكرتنا القومية لا محالة، لتعكس روح التضحية التي تسكن شباننا ورغبتهم في تشريف وإعلاء الراية الوطنية دوليا وكم هو أملنا كبير في رؤية منتخبنا الوطني دائما في الريادة، يحقق المزيد من الانتصارات على كل الأصعدة، ولما لا التربع على عرش الكرة الإفريقية بإذن الله.