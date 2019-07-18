بدء تنقل 4800 مناصر جزائري للقاهرة اليوم لحضور نهائي الكان.. والدخول للملعب مجاني

تنطلق هذا الخميس أولى الرحلات المخصصة لنقل المناصرين الجزائريين إلى القاهرة لمساندة المنتخب الوطني أمام نظيره السنغالي غدا الجمعة برسم نهائي كأس أفريقيا للأمم.

وكما هو معلوم، قرر مجلس وزاري مشترك برئاسة الوزير الأول، نور الدين بدوي، تخصيص 28 طائرة لنقل 4800 مناصر الى القاهرة، ليلة الخميس إلى الجمعة القادمة،

كما خصصت القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي تسع طائرات عسكرية لنقل 870 مناصر جزائري لتشجيع ودعم زملاء القائد رياض محرز، في اللقاء النهائي ضد منتخب السنغال يوم الجمعة بملعب القاهرة (00ر20 بالتوقيت الجزائري).

إلى ذلك تقرر رسميا السماح للمناصرين الجزائريين المتواجدين بمصر، الدخول مجانا لحضور المباراة النهائية لكأس أمم أفريقيا-2019 لكرة القدم، يوم الجمعة بين الجزائر والسنغال بملعب القاهرة الدولي (00ر20 سا بالتوقيت الجزائري)،.

واتخذ هذا القرار من طرف السلطات المصرية بالتنسيق مع الاتحادية الجزائرية لكرة القدم.

ووفق لهذا الإتفاق فإن الدخول إلى الملعب سيكون دون مقابل بالنسبة لمشجعي "الخُضر" عبر إظهار جواز السفر، حسب مصدر من البعثة الجزائرية بالقاهرة.

وقد نقل موفد القناة الأولى إلى القاهرة ارتياحا كبيرا لدى المناصرين الجزائريين الموجودين في القاهرة، مؤكدين أن هذا الإجراء أراحهم كثيرا بعد أن وجدوا صعوبات كبيرة في اقتناء التذاكر في المباريات السابقة.

وتأهل أشبال جمال بلماضي إلى الدور النهائي بتغلبهم على نيجيريا (2-1)، بينما عبر "أسود التيرانغا" على حساب تونس (1-0 بعد الوقت الإضافي). وتقابل الفريقان ضمن الدور الأول، حيث عاد الفوز للجزائر (1-0).