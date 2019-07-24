تناول ملعقة سكر واحدة يضعف جهاز المناعة بمقدار 50% لمدة 6ساعات

حذر أستاذ العناية المركزة وعضو الجمعية الأمريكية لمراحل الطب الحرجة محمود الشربيني، اليوم الأربعاء، من تناول السكر وعصائر الفاكهة حتى الطبيعية منها، مشيرا إلى أن تناول ملعقة سكر واحدة يضعف جهاز المناعة بمقدار 50% لمدة 6 ساعات.

وقال الأستاذ الشربيني - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم- إن تناول السكر يضعف جهاز المناعة كما أنه يغذى الخلايا السرطانية ويسبب السمنة ومرض السكري والزهايمر وأمراض القلب، مشيرا إلى أن جسم الإنسان يحتوى على حوالي 75 تريليون خلية تعمل في تناغم وانضباط أيضي (ميتابوليزمي) طالما أن جهاز المناعة والهرمونات والأوكسجين المغذية للخلايا في حالة سليمة، موضحا أن الأيض هو مجموعة التفاعلات الكيميائية التي تحدث داخل خلايا الكائن تحافظ على الحياة.

وأشار الشربيني إلى أن الدراسات الطبية الموسعة التي شارك فيها مع العديد من الاطباء في كل من المملكة المتحدة وأمريكا وهولندا وألمانيا وبعض الدول الاسكندانفية واليابان، أثبتت أنه بعد ساعتين من تناول ملعقة سكر واحدة فإن كفاءة جهاز المناعة في الجسم تقل إلى النصف، ويستمر هذا التأثير السلبي لمدة من 6 إلى 8 ساعات ومع ازدياد مايتناوله الانسان من كميات السكر والكربوهيدرات،

ونظرا لدورها في إضعاف قدرة جهاز المناعة فانه يمكن ان يكون عرضة لنوبات برد والتهابات رئوية متكررة والاستعداد لحدوث العدوى بأمراض عديدة.

وأشار إلى حقيقة علمية مؤكدة تثبت أن السكر هو الغذاء الرئيسي للخلايا السرطانية، مشيرا إلى أنه من المعروف أن جسم الأنسان يكون خلايا سرطانية على مدار اليوم، إلا أن سلامة الجهاز المناعي وعمله بكفاءة يقضي نهائيا على تلك الخلايا ..لكن أثبتت الابحاث ان تناول السكريات يمد الخلايا السرطانية بالغذاء المفضل الذى يجعلها تعيش وتتكاثر وتصيب الانسان السرطان.

وأوضح الشربيني أن تناول السكر يؤدي إلى زيادة الأنسولين الذي يجعل الخلايا السرطانية نهمة لشفط السكر من الدم لتتكاثر إلى جانب مايحدثه الأنسولين من ارتفاع مستوى الدهون بجدار الخلايا السليمة، مما يحرمها من دخول الأكسجين إليها، الأمر الذي يؤدي إلى خلل في التفاعلات الكيميائية داخل الخلايا (الميتابوليزوم)، وبالتالي خلل في وظائف الخلايا يؤدى إلى تحولها لخلايا سرطانية، وكذلك فإن زيادة هرمون الانسولين في الدم بعد تناول السكر يؤدي إلى خلل في عمل بعض الهرمونات الاخرى، وزيادة في الوزن والامراض المترتبة على السمنة.

وأوضح أستاذ العناية المركزة أنه من الملاحظ ان بعض مرضى السرطانات المختلفة عندما توقفوا تماما عن تناول السكريات حدث ضمور للخلايا السرطانية،

وتم شفاؤهم دون اللجوء إلى استخدام العلاج الكيماوي أو الإشعاعي، موضحا أن الفاكهة وليس عصائرها ليس له هذه الآثار السلبية على جهاز المناعة والخلايا السرطانية.

ونصح الشربيني كل من يعاني من الإصابة بنوبات برد أو انفلونزا متكررة والتهابات ناتجة عن العدوى، وكذلك مرضى الاورام السرطانية أن يحافظوا على سلامة جهاز المناعة، بالامتناع نهائيا عن تناول السكر للوقاية من هذه الامراض، وعدم الاصابة بأمراض الزهايمر والسكري وأمراض القلب.