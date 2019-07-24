الحجاج مدعوون لاستلام جواز السفر والتأشيرة الالكترونية قبل 72 ساعة من سفرهم

دعا الديوان الوطني للحج والعمرة اليوم الثلاثاء الحجاج المتوجهين الى البقاع المقدسة الى التقرب الى مصالح الادارية الكائنة بسكناهم لاستلام جواز سفرهم مرفوقا بالتأشيرة الالكترونية للحج وذلك قبل 72 ساعة على الاقل من موعد رحلتهم.

واوضح مدير التنظيم للحج والعمرة بالديوان عبد الرحمان الساسي ان "هذا الاجراء يقوم به الحاج ضمن الاجراءات الجديدة الاخرى كدفع تكلفة الحج وشراء التذاكر وحجز الغرفة في الفندق وذلك عبر البوابة الالكترونية للحج بالديوان".

واضاف بانه في السابق كان الحاج يستلم جواز سفره بالمطار غير انه ابتداء من هذا الموسم اصبح الحاج او الحاجة يتلقى رسائل نصية قصيرة عبر الهاتف تخص توجههم للقيام بكافة الاجراءات الادارية والبنكية والصحية لعملية الحج قبل السفر الى البقاع المقدسة.

كما اكد نفس المسؤول ان الحاج اصبح الان يتحمل مسؤولياته بالاستخدام الكبير للتكنولوجيا في الايواء و النقل وكذا بقية الإجراءات الأخرى التي اخذت منحى تصاعدي ضمن رقمنه وعصرنة تنظيم عمليات الحج.