بطولة العالم للسباحة 2019 : إقصاء الجزائريين سحنون و سيود في التصفيات

أقصي السباحان الجزائريان أسامة سحنون و جواد سيود في تصفيات سباقي 100 متر سباحة حرة و 200 متر أربع سباحات على التوالي، اليوم الأربعاء في اطار بطولة العالم بمدينة غوانغ جو (كوريا الجنوبية).

ففي سباق 100 متر سباحة حرة، حصل سحنون على المرتبة العاشرة في المجموعة ال11 بتوقيت قدره 49 ثا/ 08 ج، وهو التوقيت ال23 في المجموعات ال13.

و أحرز المرتبة في سباق المجموعة ال11، الامريكي كاليب دريسال (47ثا/ 32ج)، متبوعا بالبرازيلي مارسيلو كييرجيني ب(47ثا/95ج) والمجري ناندور نيمات (48 ثا/36ج).و اقتطع الستة الأوائل في هذه المجموعة تأشيرة التأهل لنصف النهائي المقرر هذه الأمسية، بينما تنشط النهائيات غدا الخميس.

وسيشارك سحنون أيضا في سباق 50 متر سباحة حرة يوم الجمعة ضمن المجموعة ال13 وما قبل الأخيرة.كما لم يفلح جواد سيود من التأهل الى نصف نهائي سباق 200م اربع سباحات، على الرغم من فوزه بالمجموعة الثانية بتوقيت 2 د /01 ثا/76 ج، أمام كريستوف ميير من ليشتنشتاين (2د 2 ثا 68 ج) و سفيتلوزار نيكولوف ن بلغاريا (2د 4 ثا 99 ج).وحقق سيود التوقيت ال27 في المجموعات الست.

ويدخل سيود يوم الأحد المقبل أيضا ضمن المجموعة الثالثة لتصفيات سباق 400م أربع سباحات.

ومعلوم أن السباحة الجزائرية سعاد نفيسة شرواطي كانت قد احتلت أول أمس الاثنين المركز الثامن في مجموعتها، في سباق 1500 متر سباحة حرة. ومن المقرر أن تشارك يوم الجمعة كذلك في سباق 800م سباحة حرة، في المجموعة الثانية. وتشارك الجزائر في بطولة العالم بغوانغ جو بثلاثة سباحين فقط.