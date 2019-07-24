وفاة أول حاج جزائري بمكة المكرمة

توفي صباح هذا الأربعاء حاج جزائري بمستشفى "الملك فيصل" بمكة المكرمة (السعودية)، حسبما علمت من مسؤولي البعثة الجزائرية.

و قال رئيس مركز مكة المكرمة محمد الشيخ بأن الأمر يتعلق ب "الحاج بن يحيى مصطفى المولود في 18 أوت 1949 (70 سنة) الساكن بولاية غليزان".

وأضاف ذات المتحدث بأن "المتوفي كان قد التحق أمس الثلاثاء بمكة المكرمة عبر رحلة مع وكالة الديوان الوطني للسياحة و الأسفار حيث سقط على الأرض مباشرة بعد نزوله من الحافلة وفقد وعيه ونقل اثر ذلك إلى الوحدة الصحية الجزائرية بمركز مكة".

من جهته ذكر رئيس البعثة الطبية الجزائرية الدكتور دحمان محمود انه تم "فحص الحاج المتوفي من طرف أخصائية في أمراض القلب التي قدمت له الإسعافات الأولية ثم نقل إلى مستشفى سعودي و توفي صباح اليوم على الساعة الخامسة و 8 د".

وأشار الدكتور دحمان الى انه حسب التقرير الطبي الرسمي فان "سبب الوفاة يعود لإصابة المرحوم بجلطة قلبية" مؤكدا بأن "الدفتر الصحي له لا يحمل أية سوابق صحية أو أمراض".

يذكر بأن المتوفي كان يقيم بفندق النوال الذهبي .وتعد هذه أول وفاة في صفوف الحجاج الجزائريين.