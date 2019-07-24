خبراء للإذاعة: التعجيل بالحوار ضرورة لإنجاح الرئاسيات

اعتبر أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية قوي بوحنية، بأن مقاربة السلطة تركز على معطى مهم يتعلق بإجراء الإنتخابات الرئاسية باعتبارها حلا للأزمة السياسية الراهنة.

وأضاف في تصريح للقناة الأولى بأن معالم الصورة بدأت تتضح لأن الانتخابات مهمة وتعيد النظر في المشهد السياسي في المستقبل، لكن الأهم منها وجود ضمانات حقيقية.

وحسب أستاذ العلوم السياسية فإن خطوة مهمة تتطلب القيام بها قبل التوجه للرئاسيات وهي إجراء حوار تقوده شخصيات توافقية وتتمتع بالصدقية والنزاهة في إطار قانوني لإعادة ترتيب المشهد السياسي.

من جهته يعتقد المحلل السياسي سليمان أعراج بأن الإسراع في الإعلان عن تشكيلة النخب السياسية التي ستقود الحوار يعد أحد الإجراءات العملية التي تنقل الحوار من مجرد حديث عن مبادرات ومساعي إلى إجراء يترجم ميكانزيمات للمضي نحو تنظيم الرئاسيات.