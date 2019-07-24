تنصيب لجنة خاصة لمتابعة الحجاج بالبقاع المقدسة

تم اليوم بمقر وزارة الشؤون الدينية والأوقاف لجنة خاصة مكلفة بمتابعة الظروف التي يؤدي فيها حجاجنا الميامين مناسكهم بالبقاع المقدسة في كل مراحلها على أن تكون كل المعلومات تحت تصرف الحجاج وأقاربهم.

وأكد وزيرالشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي أن اللجنة أنشئت لتكون همزة وصل بين الحجاج وعائلاتهم للإطمئنان عليهم والتواصل معهم، مضيفا أنه سيتم التجاوب مع انشغالات المواطنين بكل طرق التواصل مثل الهاتف أو الموقع وغيرهما.

من جانبه أوضح مدير التوجيه وتعليم القران بالوزارة محند عزوق أن التقارير التي تصل اللجنة مساء كل يوم يتم تحويلها إلى الوزير للنظر فيها واتخاذ الإجراءات المناسبة، مضيفا أن من بين مهام اللجنة تذليل كل الصعاب التي تواجه الحاج خلال فترة إقامته بالبقاع المقدسة.