وفاة الرئيس التونسي محمد الباجي قايد السبسي في المستشفى العسكري بتونس

أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية، اليوم الخميس، وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي في المستشفى العسكري بتونس العاصمة بعد تعرضه لوعكة صحية

ونقلت الرئاسة الجمهورية التونسية أن الرئيس قايد السبسي توفي صباح هذا الخميس على الساعة العاشرة و 25 دقيقة بالمستشفى العسكري بتونس.

وكانت وسائل إعلام تونسية، مساء الأربعاء، تحدثت عن نقل السبسي إلى المستشفى العسكري إثر "وعكة صحية طارئة" ،.

و قد تعرض الرئيس التونسي، البالغ من العمر 93 سنة، إلى وعكة صحية، نهاية الشهر الماضي، تم نقله على إثرها إلى المستشفى العسكري، أين تلقى العلاج ومكث فيه حوالي أسبوع.

اجتماع طارئ بين رئيس البرلمان ورئيس الحكومة

أعلن الناطق الرسمي بإسم البرلمان التونسي حسان فطحلي اليوم الخميس أن اجتماعا وصفه بالطارئ تجري أعماله حاليا بين رئيس البرلمان محمد الناصري ورئيس الحكومة يوسف الشاهد وذلك على اثر الإعلان رسميا عن وفاة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي في وقت سابق اليوم.

ولم يقدم المتحدث المزيد من التفاصيل حول هذا الاجتماع ، واكتفى في تصريح نقلته وكالة الأنباء التونسية بالقول إن اجتماعا لمكتب البرلمان سيُعقد ظهر اليوم وان رئيس البرلمان محمد الناصر قرر أيضا إلغاء احتفالات الذكرى 62 لذكرى إعلان الجمهورية المقررة اليوم بمقر البرلمان.

وبالتوازي لم يستبعد نبيل بافون رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس إمكانية تغيير موعد إجراء الانتخابات الرئاسية المُقرر تنظيمها في السابع عشر من نوفمبر القادم.

وقال بافون في تصريح لوكالة الانباء التونسية إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات سيعقد مساء اليوم اجتماعا للنظر في المستجدات والتفاعل معها بعد وفاة رئيس الجمهورية الباجى قايد السبسي.

وأوضح أن تغيير موعد إجراء الانتخابات الرئاسية "أمر وارد" ، قائلا "وفاة رئيس الجمهورية يفرض على الهيئة تغيير موعد الانتخابات الرئاسية المبرمجة يوم 17 نوفمبر 2019 في الداخل وأيام 15 و 16 و 17 نوفمبر في الخارج."

وينص الفصل 84 من الدستور على أنه في حالة الشغور النهائي في منصب رئيس الجمهورية ، يتولى استنادا إلى ذلك رئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان) رئاسة الجمهورية مؤقتا لفترة تتراوح بين 45 يوما و 90 يوما.

وبحسب الفصل 86 من الدستور التونسي ، فإن القائم بمهام رئيس الجمهورية يمارس المهام الرئاسية لكن بحدود هي "لا يحق له المبادرة باقتراح تعديل الدستور" و "لا يحق له اللجوء إلى الاستفتاء و "لا يحق له حل مجلس نواب الشعب" كما "لا يمكن تقديم لائحة لوم ضد الحكومة".

وخلال المدة الرئاسية الوقتية يُنتخب رئيس جمهورية جديد لمدة رئاسية كاملة أي لمدة 5 سنوات مثل ما ينص عليه الدستور.