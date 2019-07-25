ترتيب الفيفا لشهر يوليو : المنتخب الوطني يرتقي إلى المركز الرابع قاريا و40 عالميا

25/07/2019 - 12:26

أصدرت الفيفا اليوم الخميس تصنيفا جديدا رفعت فيه ترتيب المنتخب الجزائري لكرة القدم  ب28 مركزا  ليحتل المرتبة 40 عالميا والرابعة  افريقيا  متجاوزا بذلك منتخبي مصر والمغرب .

 وكتبت  الفيفا عن الجزائر ضمن فقرة خاصة على موقعها عنونتها "صعود الابطال القاريون" قد حققت  اكبر تقدم  في شهر جويلية من خلال  جمعها لما لا يقل عن 117 نقطة ، بينما أدرجت منتخب السينيغال  في مجموعة احسن20  منتخب لأول مرة   .

وتوج الخضر بلقب كأس أمم إفريقيا كان 2019 بعد الفوز على السنغال بهدف دون ردّ من إمضاء بغداد بونجاح في الدقيقة الثالثة ، ويعتبر هذا اللقب الثاني للخضر بعد سنة 1990 في الجزائر .

و حقق محاربو الصحراء انجازا فريدا بالتتويج باللقب خاصة و أنهم كانوا خارج الحسابات في بداية المسابقة ،حيث حقق المنتخب 7 انتصارات في الكان 3 منها ضد منتخبات أفضل منه في التصنيف .

 المصدر : موقع الاذاعة الجزائرية

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