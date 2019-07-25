ترتيب الفيفا لشهر يوليو : المنتخب الوطني يرتقي إلى المركز الرابع قاريا و40 عالميا

أصدرت الفيفا اليوم الخميس تصنيفا جديدا رفعت فيه ترتيب المنتخب الجزائري لكرة القدم ب28 مركزا ليحتل المرتبة 40 عالميا والرابعة افريقيا متجاوزا بذلك منتخبي مصر والمغرب .

وكتبت الفيفا عن الجزائر ضمن فقرة خاصة على موقعها عنونتها "صعود الابطال القاريون" قد حققت اكبر تقدم في شهر جويلية من خلال جمعها لما لا يقل عن 117 نقطة ، بينما أدرجت منتخب السينيغال في مجموعة احسن20 منتخب لأول مرة .

وتوج الخضر بلقب كأس أمم إفريقيا كان 2019 بعد الفوز على السنغال بهدف دون ردّ من إمضاء بغداد بونجاح في الدقيقة الثالثة ، ويعتبر هذا اللقب الثاني للخضر بعد سنة 1990 في الجزائر .

و حقق محاربو الصحراء انجازا فريدا بالتتويج باللقب خاصة و أنهم كانوا خارج الحسابات في بداية المسابقة ،حيث حقق المنتخب 7 انتصارات في الكان 3 منها ضد منتخبات أفضل منه في التصنيف .

المصدر : موقع الاذاعة الجزائرية