المديرية العامة للغابات تسجل 30 حريقا يوميا خلال أسبوع أدت إلى اتلاف مئات الهكتارات

سجلت المديرية العامة للغابات في حصيلتها الأسبوعية 30 حريقا يوميا على المستوى الوطني وتسببت هذه الأخيرة في اتلاف عدد معتبر من المساحات الغابية.

هذا وتتصدر ولايات تيزي وزو وتسمسيلت وعين الدفلى القائمة حسبما أوضحه رئيس مكتب الوقاية ومكافحة الحرائق بالمديرية العامة للغابات رشيد بن عبد الله في تسجيل للقناة الإذاعية الأولى.

وأضاف رشيد بن عبد الله في السياق ذاته أن 30 حريق يوميا تسبب في اتلاف عدد هائل من المساحات الغابية حيث أن كل حريق يلتهم أكثر حريق يتلف اكثر من 5 هكتارات.

كما ذكر رئيس مكتب الوقاية ومكافحة الحرائق بالمديرية العامة للغابات انه من الـ1 جوان إلى الـ24 جويلية تم تسجيل 846 حريق بمعدل 16 حريق يوميا.