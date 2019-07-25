رئيس هيئة الانتخابات التونسية:تغيير موعد الانتخابات الرئاسية أمر وارد

يعقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية في وقت لاحق من هذا الخميس اجتماعا للنظر في المستجدات والتفاعل معها بعد وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي وفق ما صرح به رئيس الهيئة نبيل بفون.

وأوضح بفون أن تغيير موعد إجراء الانتخابات الرئاسية "أمر وارد" قائلا "وفاة رئيس الجمهورية يفرض على الهيئة تغيير موعد الانتخابات الرئاسية المقرر لها يوم الـ 17 نوفمبر 2019 في الداخل وأيام الـ 15 والـ16 والـ17 نوفمبر في الخارج".

وينص الفصل 84 من الدستور التونسي، على أنه في حالة الشغور النهائي في منصب رئيس الجمهورية يتولى استنادا إلى ذلك رئيس مجلس نواب الشعب رئاسة الجمهورية مؤقتا لفترة تتراوح بين 45 يوما و90 يوما .

من جهة أخرى أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية خالد الحيوني - في تصريح اليوم - استقرار الوضع الأمني في أنحاء الجمهورية..مشيرا إلى أن الوزارة في حالة يقظة وانتباه مستمرين وتعمل على المحافظة على الأمن العام.

وقال الحيوني، إن وزارة الداخلية تقوم بواجبها الوطني المناط بعهدتها وتقوم في الظرف الحالي بكل الأعمال النابعة من اختصاصاتها في المحافظة على الأمن العام وسلامة الأفراد والممتلكات العامة والخاصة.

وذكرت وكالة تونس افريقيا للانباء (وات) اليوم في خبر عاجل وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي.

وكانت انباء سابقة قد كشفت عن نقل الرئيس التونسي إلى المستشفى العسكري بالعاصمة تونس وذلك "بقرار من الأطباء المباشرين له".