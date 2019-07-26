رئيس الدولة يعلن الحداد الرسمي لمدة 3 أيام اثر وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي

أعلن رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، عن الحداد الرسمي لمدة ثلاثة أيام عبر كافة أنحاء البلاد، وذلك ابتداء من اليوم الخميس، إثر وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي ، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في بيان الرئاسة أنه "على إثر وفاة رئيس الجمهورية التونسية الراحل، الباجي قايد السبسي، أعلن رئيس الدولة، السيد عبد القادر بن صالح، اليوم الخميس 25 يوليو ، الحداد الرسمي في كافة أنحاء البلاد لمدة ثلاثة (03) أيام إلى غاية يوم السبت 27 يوليو 2019".

وأضاف البيان أن رئيس الدولة "أمر في هذا الظرف الأليم بتنكيس العلم الوطني على سائر المؤسسات الرسمية والدوائر الحكومية خلال هذه الفترة".

المصدر : وأج