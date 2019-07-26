محمد الناصر رئيس مؤقت لتونس و عبد الفتاح مورو سيتولى تسيير البرلمان

أدى رئيس مجلس نواب الشعب التونسي (البرلمان) محمد الناص ر، اليوم الخميس ، اليمين الدستورية ، ليتولى رسميا منصب الرئيس المؤقت للجمهورية التونسية ، وفق ما يقتضيه الدستور التونسي ، حسبما أعلنته مصادر إعلامية.وأدى محمد الناصر اليمين الدستورية خلال اجتماع لمكتب مجلس نواب الشعب بمقر البرلمان، على إثر تلقي البرلمان شهادة وفاة الرئيس الباجى قايد السبسي، وإعلاما من الهيئة المؤقتة لمراقبة دستورية القوانين بالشغور النهائي في منصب رئيس الجمهورية.

يذكر أن الدستور التونسي ينص على أن يتولى رئيس مجلس نواب الشعب ، بعد الشغور النهائي في منصب رئيس الجمهورية، فورا مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما.

عبد الفتاح مورو يتولى تسيير مجلس النواب

وفي ذات السياق ، أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب التونسي عبد الفتاح مورو اليوم ، أنه سيتولى مهام تسيير مجلس نواب كنائب أول لرئيس البرلمان، إثر تولي محمد الناصر رئيس المجلس مهام رئاسة الجمهورية.

وقال مورو - في تصريحات إعلامية اليوم الخميس ، إن "تولي الناصر لمهمة رئيس للجمهورية لا يفقده صفة رئيس مجلس نواب الشعب، لأن الوضع الحالي يتمثل في شغور رئاسة المجلس"، موضحا أن رئيس مجلس النواب "سيسلم مهامه في رئاسة الجمهورية عقب انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال 90 يوما، كما ينص على ذلك الدستور التونسي".

وأضاف، أن هذا "الأمر مطروح على الهيئة المستقلة للانتخابات القادرة على تغيير قواعد الانتخابات".

بدوره، قال رئيس كتلة "تحيا تونس" مصطفى بن أحمد، في تصريح صحفي، أن غياب المحكمة الدستورية "سيتم تعويضه باستشارة رئيس الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين إضافة إلى رئيس محكمة التعقيب"، بينما أكد النائب والمقرر العام للدستور الحبيب خضر ، أنه يتعين على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وجوبا تغيير القواعد الانتخابية وتقديم الانتخابات الرئاسية بدورتيها على الانتخابات التشريعية".

وكانت أعلنت الرئاسة التونسية عن وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي اليوم الخميس "حوالي الساعة العاشرة و25 دقيقة" بالمستشفى العسكري بالعاصمة تونس العاصمة إثر تعرضه إلى وعكة صحية حادة

ونقل رئيس الجمهورية التونسية عشية أمس الأربعاء إلى المستشفى العسكري بالعاصمة وذلك "بقرار من الأطباء المباشرين له" وفق ما صرح به نور الدين بن تيشة المستشار الأول لدى رئيس الجمهورية المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب والأحزاب السياسية.

المصدر : الوكالات