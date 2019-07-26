الدرّاج الجزائري يوسف رقيقي يفوز بالمرحلة الثالثة والأخيرة في الدورة الدولية للمغرب

فاز الدراج الجزائري يوسف رقيقي بالمرحلة الثالثة والأخيرة للدورة التاسعة الدولية لولي العهد الأمير مولاي الحسن التي اختتمت اليوم الخميس بالمملكة المغربية.

وأنهى رقيقي السباق الذي ربط بين الفقيه بن صالح مرورا بقصبة تادلة وأبي الجعد ووادي زم ورجوعا إلى الفقيه بن صالح على مسافة 140 كلم بتوقيت قدره 3 ساعات و4 دقائق و50 جزء من المائة، متفوقا بالسرعة النهائية على كل من الجنوب إفريقي جوليوس جايد من فريق بروتوث والأزربيدجاني أسادوف ايلشين.

ويندرج هذا الحدث ضمن برنامج الاتحاد الدولي للدراجات "أفريكا تور" حيث شارك المنتخب الجزائري بستة دراجين تحت إشراف المدرب شريف مرابط.

المصدر : وأج