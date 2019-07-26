بطولة إفريقيا للكرة الطائرة2019- : الجزائر تفوز على بوتسوانا بـــ (3-0) و تواجه الكاميرون في المربع الذهبي

تأهل المنتخب الجزائري للكرة الطائرة (رجال) للدور نصف النهائي للبطولة الإفريقية للأمم-2019 (رجال)، بعد فوزه على نظيره البوتسواني بنتيجة 3-0 لحساب الجولة الخامسة و الأخيرة للمجموعة الأولى، اليوم الخميس بقصر الرياضات بالمنزه تونس. وجاءت الأشواط على النحو التالي: 25-20 و 25-13 و 25-11.في الدور نصف النهائي المقرر يوم السبت، ستواجه الجزائر منتخب الكاميرون متصدر المجموعة الثانية، بينما تتقابل تونس (البلد المنظم) مع مصر ثانية المجموعة الثانية.

هذا الفوز هو الثالث "للخضر" بعد المسجلين أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية والتشاد لنفس النتيجة (3-0) مقابل هزيمة واحدة امام منتخب البلد المنظم، تونس(0-3).

في ختام الدور الأول ، يحتل المنتخب الجزائري المركز الثاني برصيد 9 نقاط وراء المنتخب التونسي (12 ن)، بينما جاءت الكونغو الديمقراطية في المركز الثالث (6 ن) تاركة المركز الرابع للتشاد (2) بينما جاءت بوتسوانا في الصف الخامس و الأخير بنقطة واحدة.و في وقت سابق من اليوم، تغلبت الكونغو الديمقراطية على التشاد 3-1: (25-21، 19-25، 25-21 و 27-25.

ولحساب المجموعة الثانية تغلب منتخب الكونغو على بوروندي 3-1: 20-25، 25-22 و 25-20 و 25-22 .

عقب مرحلة المجموعات، يتأهل الأولان عن كل مجموعة للدور نصف النهائي.

المصدر : وأج