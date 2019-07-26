تخرج دفعات لطلبة المعاهد التابعة لقطاع البريد وتكنولوجيات الاتصال

أشرفت وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، هدى إيمان فرعون، اليوم الخميس، على حفل تخرج دفعات طلبة المعهد الوطني للبريد وتكنولوحيات الإعلام والاتصال بالعاصمة والمعهد الوطني للاتصالات السلكية واللاسلكية بوهران.

وقد حضر حفل التخرج، الذي نظم بالوكالة الوطنية لتطوير الحظائر التكنولوجية بسيدي عبد الله (الجزائر العاصمة)، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطيب بوزيد، الى جانب إطارات من قطاع البريد وتكنولوجيات الاتصال.

وفي كلمة لها بالمناسبة، أكدت السيدة فرعون أن "كسب رهان التكنولوجيا هو التحدي الكبير الذي تواجهه الجزائر"، مبرزة "أهمية هذه الكفاءات في رفع التحدي والمساهمة في خلق الثروة والتنمية الاقتصادية".

من جانبه، تطرق وزير التعليم العالي والبحث العلمي الى "أهمية قطاع البريد وتكنولوجيات الاتصال، باعتباره أكثر القطاعات نشاطا في المجال الاقتصادي"، مشددا على ضرورة "مواصلة العمل والتنسيق بين دائرته الوزارية وقطاع البريد والتكنولوجيات وتعميقه على الصعيدين المؤسساتي والتنظيمي".

وبعد أن ذكر بالإنجازات التي "مكنت من كسب رهان الكم في قطاع التعليم العالي"، أكد السيد بوزيد أن "تحسين التأهيل وقابلية تشغيل المتخرجين في المؤسسات الاقتصادية تعد من بين التحديات الكبرى التي تواجه منظومة التكوين الوطنية التي يقع على عاتقها تكوين الموارد البشرية باعتبارها الضمان الفعلي لتحقيق التنمية المستدامة".