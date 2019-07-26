الحائزون الجدد على رخصة السياقة تسببوا في أزيد من 2.400 حادث مرور

تسبب الحائزون على رخصة سياقة تقل عن سنتين في وقوع 2.424 حادث مرور على المستوى الوطني خلال السداسي الأول من السنة الجارية، حسب ما أفادت به حصيلة للمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق.

وأوضح ذات المصدر أن السائقين المتحصلين على رخصة سياقة تقل عن سنتين تورطوا في 2.424 حادث مرور خلال السداسي الأول من السنة الجارية وأن أصحاب رخصة من 5 الى 10 سنوات تسببوا في وقوع 2.979 حادث مرور.

كما تسبب السائقون الذين لا يتوفرون على رخصة سياقة في وقوع 1.330 حادث مرور، حسب نفس المصدر الذي أشار أيضا الى أن سائقين محترفين تسببوا أيضا في وقوع 1.777 حادث مرور.

من جهة أخرى، أبرزت الحصيلة أن 16,68 بالمائة من السواق المتورطين في وقوع حوادث المرور على المستوى الوطني خلال نفس الفترة تتراوح أعمارهم ما بين 18 و24 سنة وأن 27 بالمائة يتراوح سنهم ما بين 30 و 39 سنة.

وفيما يتعلق بأسباب وقوع هذه الحوادث، أشارت الحصيلة الى السرعة المفرطة، التجاوزات الخطيرة، عدم احترام المسافة الأمنية، فقدان السيطرة والمناورات الخطيرة.

وبالإضافة الى ذلك، ذكر نفس المصدر العوامل المتعلقة بالمركبة من بينها الاختلالات الميكانيكية، انعدام الأضواء، الفرامل غير الفعالة، علاوة على العوامل المرتبطة بالمحيط من بينها سوء الأحول الجوية وانعدام اشارات المرور.

وأبرزت الحصيلة أن مركبات الوزن الخفيف تسببت في 8.031 حادث مرور وسيارات الأجرة في 400 حادث والشاحنات في 895 حادث مرور. أما الدرجات النارية فقد تسببت هي الاخرى في وقوع 1.806 حادث مرور ومركبات نقل المسافرين في 360 حادث خلال ذات الفترة.

وفاة شخصين وجرح ثمانية أخرين في حادث اصطدام سيارتين بغليزان

لقي شخصان حتفهما وأصيب ثمانية أخرين بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور وقع مساء أمس الخميس بإقليم بلدية بلعسل (10 كلم شمال غليزان)، حسبما علم هذا الجمعة من مصدر استشفائي.

وأوضح ذات المصدر أن المؤسسة العمومية الاستشفائية"محمد بوضياف"بغليزان استقبلت مساء أمس الخميس عشرة (10) جرحى تتراوح أعمارهم ما بين سنة واحدة و 50 سنة توفي اثنان منهم نظرا لحالتهما الخطيرة فيما تم تحويل أخر في حالة حرجة إلى المستشفى الجامعي لوهران.

وقد تم تقديم العلاجات اللازمة والتكفل بالجرحى الاخرين ( 7 جرحى) لدى مصلحة الاستعجالات بمستشفى غليزان وفق ذات المصدر الذي أشار إلى أن المصابين يخضعون للعلاجات اللازمة وحالتهم مستقرة حاليا .

للإشارة وقع الحادث مساء أمس الخميس نتيجة اصطدام بين سيارتين سياحيتين على مستوى الطريق الولائي رقم 13 في شطره الرابط بين بلديتي سيدي خطاب و بلعسل.

ومن جهتها مصالح الدرك الوطني فتحت تحقيقا في الحادث.

المصدر : واج