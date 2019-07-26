بن صالح هذا السبت في تونس لحضور مراسم تشييع جنازة الرئيس الباجي قايد السبسي

26/07/2019 - 17:47

يتوجه رئيس الدولة،عبد القادر بن صالح هذا السبت الى العاصمة التونسية لحضور مراسم تشييع جنازة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي الذي وافته المنية أمس الخميس عن عمر ناهز 92 سنة، حسب ما أورده اليوم الجمعة بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان:"سيتوجه رئيس الدولة، السيد عبد القادر بن صالح، غدا السبت 27 جويلية، الى العاصمة التونسية لحضور مراسم تشييع جثمان الفقيد الراحل الباجي قايد السبسي، رئيس الجمهورية التونسية، والذي وافته المنية صبيحة الخميس 25 جويلية 2019".

المصدر : الإذاعة الجزائرية / واج             

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