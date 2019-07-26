كرة السلة : المنتخب الجزائري في المركز الثامن بعد إنهزامه أمام تونس

إحتل المنتخب الجزائري لكرة السلة(رجال) المركز الثامن في الترتيب النهائي لكأس افريقيا للأمم الخاصة باللاعبين المحليين (أفرو كان-2019),بعد انهزامه أمام نظيره التونسي بنتيجة: 67-68 (الشوط الأول: 36-44) في مباراة ترتيبية جمعت بينهما اليوم الجمعة بالعاصمة المالية باماكو.

وجاءت أرباع اللقاء على النحو التالي: 13-28, 23-16, 13-14 و 18-10.

وكان المنتخب الجزائري قد سجل بداية سيئة بتأخره بفارق 15 نقطة في نهاية الربع الأول، قبل أن يعود بقوة في الأرباع الثلاثة الموالية ويخسر في آخر الأمر بفارق نقطة واحدة (67-68).

بعد هذه الهزيمة ينهي المنتخب الجزائري المنافسة في المركز الثامن من أصل 12.

وكان "الخضر" قد انهزموا يوم أمس الخميس أمام التشاد (73-80) بعد اقصائهم من الدور ربع النهائي أمام أنغولا بنتيجة 62-89.

خلال الدور الأول، سجل الخماسي الجزائري انتصارا على كوت ديفوار (75-58) وهزيمة امام مالي (68-70)، قبل أن يتغلب في ثمن النهائي على نيجيريا (84-80).

وتدور لاحقا المباراة الترتيبية الثانية من أجل نيل المركزين الخامس والسادس بين منتخبي مالي(البلد المنظم) والتشاد.

وستجري يوم غد المباراة الترتيبية لنيل المركز الثالث بين أنغولا والمغرب وستكون متبوعة بالمباراة النهائية بين منتخبي كينيا و جمهوريو الكونغو الديمقراطية.

المصدر : واج