أسعار النفط ترتفع في ظل توترات جيوسياسية رغم تعثر الطلب

إرتفعت أسعار النفط، هذا الجمعة، بفعل مخاوف بشأن توترات في الشرق الأوسط، توازنها توقعات ضعيفة للنمو الإقتصادي العالمي في ظل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وبحلول الساعة 04:57 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الجلة لخام القياس العالمي برنت سبعة سنتات أو 1ر0 بالمئة إلى 46ر63 دولار للبرميل. وكانت العقود الجلة لخام القياس العالمي صعدت 3ر0 بالمئة في الجلسة السابقة.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 18 سنتا أو 3ر0 بالمئة إلى 20ر56 دولار للبرميل بعد أن ارتفع 25ر0 بالمئة الليلة الماضية.

وقال بنجامين لو، محلل السلع الأولية لدى فيليب فيوتشرز للوساطة ومقرها سنغافورة، "تنامي التحديات في بيئة الاقتصاد الكلي يُبقي الرهانات على إرتفاع الأسعار مقيدة في الوقت الذي يظل فيه الإقبال على المخاطرة فاترا بسبب إحتمال ضعف الطلب العالمي على الوقود".

وبينما قادت المخاوف بشأن تعطل الإمدادات في الشرق الأوسط الأسعار للارتفاع في الونة ألأخيرة، فإن النفط يتعرض لضغوط بصفة عامة بسبب المخاوف بشان النمو الإقتصادي العالمي في ظل مؤشرات متزايدة على تضرره من تداعيات الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة على مدار العام الفائت.

المصدر : واج